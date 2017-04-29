На акции против Путина в Питере задержали около 30 человек

29.04.17 15:53Сколько просмотров этой статьи33Сколько комментариев этой статьи0

Всего в митинге приняли участие около 300 россиян.

На акции "Открытой России" "Надоел" против Путина в Санкт-Петербурге задержали около 30 человек, сообщает "Медуза" со ссылкой на организаторов акции.

Акция была не согласована с местными властями. Людей на акцию пришло не много, около 70-80 человек.

По данным "Фонтанки", всего в акции в Санкт-Петербурге приняли участие около 300 человек. В российском городе Кемерово, по последним данным, также задержали 14 человек. Кроме того, "ОВД-Инфо" сообщает о задержании организаторов акций в Новокузнецке и Тюмени.

Напомним, акции "Надоел" проходят 29 апреля в нескольких городах России. Некоторые из них не были согласованы с городскими властями. По замыслу организаторов, участники акций должны писать письма Владимиру Путину с призывом отказаться от участия в выборах 2018 года.

Похожие новости

23.02.17 15:11В Питере почтили память Небесной сотни

04.07.13 15:14Ведущие специалисты “Зоря-Машпроект» - на шестом военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

23.05.12 08:06Как конвертировать авторитет в деньги – пособие для блоггеров и гражданских активистов

08.01.12 12:20Патриарх Кирилл призвал российские власти прислушиваться к протестам

01.12.10 17:04Николаевский «Беркут» остановил акцию протеста родителей, чьи дети погибли в авариях

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 29.04.2017

Закругление верхнее-левое

16:05В Николаевском районе прошел фестиваль хлеба

15:53На акции против Путина в Питере задержали около 30 человек

14:55Исследование: литр пива снимает боль лучше, чем парацетамол

14:38Берлускони споткнулся и разбил голову

14:24Турция заблокировала «Википедию»

14:02К причалу завода "Океан" в Николаеве пришвартовался танкер

13:44Вкусная жизнь: лучшие рецепты шашлыков на 1 мая

13:30Губернатор Николаевщины встал на защиту своего «охранника»

12:56Полезные советы: быстрый и эффективный способ помыть батареи

12:41Очаковский горсовет отменил решение исполкома о подорожании воды до 38 гривен за куб

12:28Межбанк: доллар перестал падать и готовится к реваншу

12:06Жена Виталия Кличко исполнит гимн Украины перед боем Владимира с Джошуа

11:44Субсидии в Украине будут выдавать по-новому: как измеинили систему

11:27«Кубок Ольвии — 2017». Николаев ждёт рыцарскую элиту

11:12Как безвиз с ЕС изменит Украину (видео)

10:4729 апреля: какой сегодня праздник

10:37В Киеве водителей оставили без газовых заправок

10:18В Николаевской области врач попался на взятке в 600 долларов

09:45В Николаеве наградили школьников - победителей конкурса «Лидер года»

09:30Минэкономразвития хочет на 11% поднять цену на водку

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

15.04.17 16:322090

Уорд включил Ломаченко в число лучших боксеров

15.04.17 17:122000

Суперлига: Химик добыл волевую победу над Днепром и вышел в финал

15.04.17 17:272230

В Южной Корее запустили 300 тысяч листовок на шарах в КНДР

15.04.17 17:461850

В Алеппо смертник убил десятки человек

Самые читаемые

18.04.17 18:5329430

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

15.04.17 18:2210290

Впервые в Николаеве прошел турнир памяти Владимира Чайки по классическому волейболу

15.04.17 21:514920

Стартовала акция для молодежи «Николаевщина профессиональная»

15.04.17 20:194550

В Николаеве вандалы испохабили подземный переход в парке "Победа"

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика