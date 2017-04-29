На акции против Путина в Питере задержали около 30 человек

Всего в митинге приняли участие около 300 россиян.

На акции "Открытой России" "Надоел" против Путина в Санкт-Петербурге задержали около 30 человек, сообщает "Медуза" со ссылкой на организаторов акции.

Акция была не согласована с местными властями. Людей на акцию пришло не много, около 70-80 человек.

По данным "Фонтанки", всего в акции в Санкт-Петербурге приняли участие около 300 человек. В российском городе Кемерово, по последним данным, также задержали 14 человек. Кроме того, "ОВД-Инфо" сообщает о задержании организаторов акций в Новокузнецке и Тюмени.

Напомним, акции "Надоел" проходят 29 апреля в нескольких городах России. Некоторые из них не были согласованы с городскими властями. По замыслу организаторов, участники акций должны писать письма Владимиру Путину с призывом отказаться от участия в выборах 2018 года.