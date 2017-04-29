Оползень в Киргизстане: десятки человек заживо похоронены

Десятки человек оказались заживо похороненными из-за оползня, который сошел сегодня, 29 апреля, в Киргизстане.

Как передает Politeka, трагедия произошла в Узгенском районе примерно в 7 утра.

На место трагедии, по данным местных СМИ, выехали 33 спасателя, а также члены Комиссии по гражданской защите. По сообщениям спасателей, оползень накрыл 7 жилых домов, под землей находятся 24 человека. По словам координатора здравоохранения Эльмиры Нарматовой, из 24 жителей, находящихся под землей, 9 – это дети.

Местные журналисты отмечают, что владельцам пострадавших домов в марте текущего года выдавали предупреждения со стороны МЧС о необходимости переезда в более безопасное место, так как существовала угроза схода оползней.

Кроме того, в 2003 году владельцы нескольких жилых домов получали ссуды от государства. Несмотря на этом, люди продолжали строить на этом месте жилые дома.