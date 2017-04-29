На Николаевщине спасатели достали корову из колодца

29.04.17 20:33Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

Николаевские спасатели помогли жителям села Великоалександровка достать корову, которая провалилась в заброшенный колодец.

Об этом сообщили в управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в пятницу, 28 апреля. В 16:00 на пункт связи 17 Государственной пожарно-спасательной части по охране Казанковского района позвонила женщина и просила помочь достать корову из заброшенного колодца. Она рассказала, что во время выпаса, ее животное упало в колодец. Своими силами жители села достать животное не смогли.

Дежурный караул подразделения вместе с местными жителями осторожно подхватили животное с помощью пожарных рукавов и достали на поверхность.

Похожие новости

22.04.17 20:12В Николаеве состоялся спортивный полумарафон

08.04.17 15:38В Николаеве состоялось заседание Совета регионального развития области

05.04.17 18:46В Николаевском горсовете ведут «день исполкома»

25.03.17 18:57Министерство обороны отсудило у николаевского спецпорта «Ольвия» боеприпасов на 7 миллиардов гривен

11.03.17 16:26Аудиторская служба нашла в николаевском ЖКП «Південь» нарушений почти на 1,5 миллиона гривен

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 29.04.2017

Закругление верхнее-левое

21:04В Николаеве начали восстанавливать плавбассейн под открытым небом

20:46Под Николаевом браконьеры подожгли камыш на Ингуле. ВИДЕО

20:33На Николаевщине спасатели достали корову из колодца

20:21За 5 лет спрос на газ упал в три раза

19:49Бой Кличко — Джошуа: сколько могут заработать боксеры

19:33Оползень в Киргизстане: десятки человек заживо похоронены

19:13Стало известно, насколько подорожала в Украине свинина

18:49Мэр Николаева снова пообещал установить и запустить уже в этом году фонтан в «Сердце города»

18:33В Николаеве стартовал двухдневный Чемпионат области по пауэрлифтингу

17:55Минутка позитива: 95-летняя старушка стала иконой стиля. Фото

17:31Пикник: как отдохнуть без вреда для здоровья

17:04Украинцам показали главную сцену "Евровидения-2017"

16:43Золотые руки: украинский умелец самостоятельно собрал самолет. Видео

16:29В Николаеве БТР «СБУ» проезжает на запрещенный сигнал

16:05В Николаевском районе прошел фестиваль хлеба

15:53На акции против Путина в Питере задержали около 30 человек

14:55Исследование: литр пива снимает боль лучше, чем парацетамол

14:38Берлускони споткнулся и разбил голову

14:24Турция заблокировала «Википедию»

14:02К причалу завода "Океан" в Николаеве пришвартовался танкер

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

16.04.17 00:262920

Евангелия от Луки: фильм "Иисус"

16.04.17 09:123300

Николаев празднует Святую Пасху: Крестный ход вокруг главного храма города (видео)

17.04.17 08:002560

Миллионам украинцев повысят пенсии почти в два раза

17.04.17 08:102050

На Пасху полиция пересчитала всех верующих

Самые читаемые

18.04.17 18:5329510

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

18.04.17 12:403670

Универсальное средство от болезней кожи

17.04.17 19:153380

Одиночество — не лучшее «лекарство» для женского организма

16.04.17 09:123300

Николаев празднует Святую Пасху: Крестный ход вокруг главного храма города (видео)

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика