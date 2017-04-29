На Николаевщине спасатели достали корову из колодца

Николаевские спасатели помогли жителям села Великоалександровка достать корову, которая провалилась в заброшенный колодец.

Об этом сообщили в управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в пятницу, 28 апреля. В 16:00 на пункт связи 17 Государственной пожарно-спасательной части по охране Казанковского района позвонила женщина и просила помочь достать корову из заброшенного колодца. Она рассказала, что во время выпаса, ее животное упало в колодец. Своими силами жители села достать животное не смогли.

Дежурный караул подразделения вместе с местными жителями осторожно подхватили животное с помощью пожарных рукавов и достали на поверхность.