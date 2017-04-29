Под Николаевом браконьеры подожгли камыш на Ингуле. ВИДЕО

29.04.17 20:46Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Днем в субботу, 29 апреля, на реке Ингул, в районе села Зайчевское, вспыхнул масштабный пожар - горел камыш.

Пожаром была охвачена территория более 10 гектаров, а длился он более 3 часов, передает Новости.N.

На место происшествия прибыл один пожарный автомобиль из села Воскресенкское, однако дотянуться до очагов пламени у пожарных не было возможности,- автомобиль не мог подъехать достаточно близко, чтобы вода из пожарных рукавов достала до огня.

Причина пожара традиционная - камыш подожгли браконьеры.

В это время года такие пожары особенно опасны и наносят непоправимый ущерб речной и прибрежной фауне. Птицы уже свили гнезда и отложили яйца, все это погибло в пламени.

Браконьеры жгут в Николаеве камыш регулярно в течении последних 10-15 лет, за все это время ни один человек не был пойман за поджог и не понес наказания. Link: https://novosti-n.org/news/read/120838.html

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Суббота, 29.04.2017

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