Под Николаевом браконьеры подожгли камыш на Ингуле. ВИДЕО

Днем в субботу, 29 апреля, на реке Ингул, в районе села Зайчевское, вспыхнул масштабный пожар - горел камыш.

Пожаром была охвачена территория более 10 гектаров, а длился он более 3 часов, передает Новости.N.

На место происшествия прибыл один пожарный автомобиль из села Воскресенкское, однако дотянуться до очагов пламени у пожарных не было возможности,- автомобиль не мог подъехать достаточно близко, чтобы вода из пожарных рукавов достала до огня.

Причина пожара традиционная - камыш подожгли браконьеры.

В это время года такие пожары особенно опасны и наносят непоправимый ущерб речной и прибрежной фауне. Птицы уже свили гнезда и отложили яйца, все это погибло в пламени.

Браконьеры жгут в Николаеве камыш регулярно в течении последних 10-15 лет, за все это время ни один человек не был пойман за поджог и не понес наказания. Link: https://novosti-n.org/news/read/120838.html