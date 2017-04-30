Актер Орландо Блум сломал нос Нуми Рапас

Актриса получила локтем в лицо от Орландо.

Актер Орландо Блум на съемочной площадке случайно сломал нос своей коллеге.

Об этом сообщает "24 Телеканал" со ссылкой на Contact Music.

По словам актрисы, это был несчастный случай, который случился во время съемок одной из эффектных сцен.

"Получила локтем в лицо от Орландо Блума. Он сразу: "О Боже, мне так жаль, я ударил ее", – рассказала Рапас.