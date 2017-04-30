На Николаевщине охранники агрофирмы пытались кулаками отвоевать у местной жительницы землю

На Николаевщине из-за спора за пользование земельным участком произошла драка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию поступил сигнал о повреждении транспортных средств во время проведения полевых работ во Врадиевском районе Николаевской области.

«На месте происшествия выяснилось, что жительница района и представители частного аграрного предприятия, решая между собой, кому принадлежит участок сельскохозяйственной земли, повредили транспортные средства и нанесли друг другу телесные повреждения», - сообщили в полиции.

Ранее женщина уже обращалась в милицию с заявлением о самовольной обработке земельного участка, который она арендует на основании заключенных договоров. И в этот раз она также сообщила о вмешательстве в ее сельскохозяйственную деятельность другого землевладельца.

«Местная жительница заявила, что она организовала земельные работы на поле вблизи села Новониколаевка, но, когда трактор работал, ему начали препятствовать неустановленные лица. Четверо мужчин, находясь в салоне автомобиля «ВАЗ 2121», ударили своим транспортным средством сельскохозяйственную технику. После столкновения между заявительницей, двумя ее помощниками, водителем трактора и мужчинами из «легковушки», которые назвались охранниками агрофирмы, началась схватка, во время которой обе стороны нанесли друг другу легкие телесные повреждения», - говорится в сообщении.

Находясь в отделе полиции, представитель заявительницы сообщил о том, что у него отобрали зарядное устройство для мобильного телефона, а охранник заявил, что у него во время драки исчезли электрошокер и документы на право пользования охотничьим оружием.

С целью установления суммы ущерба оба транспортных средства доставлены в отдел полиции для проведения экспертизы.

Начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение», санкция которой предусматривает наложение штрафных санкций в размере до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок до двухсот часов, либо исправительных работ на срок до одного года.

Пострадавших граждан направили в медицинское учреждение для установления степени тяжести полученных телесных повреждений.

Женщина, вызвавшая полицию, предоставив правоохранителям документы, дающие ей право обрабатывать указанный участок земли, заявила о том, что руководитель агропредприятия, рабочие которого препятствовали полевым работам, якобы подделал документы на право пользования указанного поля.

Следственным отделением начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.358 УК Украины «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов», по ч.1 ст.186 УК Украины «Грабеж», по ч.1 ст.185 УК Украины «Кража» и по ч.1 ст. 286. «Нарушение Правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Также к материалам уголовных производств присоединено дело, которое было начато еще 15 марта по заявлению женщины - участницы конфликта, по признакам ч.1 ст. 197-1 «Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство».

Правоохранителями устанавливаются обстоятельства конфликта, ожидаются результаты экспертиз.