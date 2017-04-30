17.04.17 08:002690
В Киевской области на крыше электрички сгорел заживо парень
|30.04.17 10:02
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На Нежинском железнодорожном направлении в Киевской области на станции «Жердово» погиб молодой парень, сообщает «Сегодня».
На Нежинском железнодорожном направлении в Киевской области на станции «Жердово» погиб молодой парень, сообщает «Сегодня».
По словам сотрудников железнодорожной станции, трое зацеперов ехали между вагонами электропоезда. Парней попытались согнать, один из них спрыгнул и сбежал, второй молодой человек забрался в вагон, а третий полез на крышу, где получил сильный удар током. Мощность удара была такой, что на парне сгорела одежда, молодой человек скончался на месте происшествия.
Другие подробности происшествия не сообщаются.