В Киевской области на крыше электрички сгорел заживо парень

30.04.17 10:02Сколько просмотров этой статьи65Сколько комментариев этой статьи0

На Нежинском железнодорожном направлении в Киевской области на станции «Жердово» погиб молодой парень, сообщает «Сегодня».

По словам сотрудников железнодорожной станции, трое зацеперов ехали между вагонами электропоезда. Парней попытались согнать, один из них спрыгнул и сбежал, второй молодой человек забрался в вагон, а третий полез на крышу, где получил сильный удар током. Мощность удара была такой, что на парне сгорела одежда, молодой человек скончался на месте происшествия.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

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