В Киевской области на крыше электрички сгорел заживо парень На Нежинском железнодорожном направлении в Киевской области на станции «Жердово» погиб молодой парень, сообщает «Сегодня». По словам сотрудников железнодорожной станции, трое зацеперов ехали между вагонами электропоезда. Парней попытались согнать, один из них спрыгнул и сбежал, второй молодой человек забрался в вагон, а третий полез на крышу, где получил сильный удар током. Мощность удара была такой, что на парне сгорела одежда, молодой человек скончался на месте происшествия. Другие подробности происшествия не сообщаются. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама