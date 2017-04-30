Сутки в АТО: двое погибших

Позиции украинских военных на Донбассе 54 раза подверглись обстрелу.

За минувшие сутки позиции украинских военных в зоне АТО 54 раза подверглись обстрелу, в результате чего погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения. Об этом сказано на странице штаба в Facebook.

Сообщается, что на Приморском направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты стреляли в Красногоровке.

Из минометов калибра 120 мм и гранатометов были обстреляны опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции ВСУ вблизи Березового сепаратисты обстреляли из 82 мм минометов, а в районе Гнутово - автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров.

Кроме того, вооружение БМП, противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы сепаратисты применяли под Водяным и Марьинкой, а стрелковое оружие - возле Широкино. Из вооружения БТР и гранатометов сепаратисты вели огонь по опорным пунктам сил АТО под Чермалыком, а из вооружения БМП и пулеметов больших калибров обстреливали морских пехотинцев возле Павлополя.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты стреляли по украинским позициям в районе Авдеевки.

ВСУ в Верхнеторецком обстреливали из гранатометов и 82 мм минометов. По силам АТО в районе шахты "Бутовка" били из крупнокалиберных пулеметов.

Позиции в районе населенного пункта Зайцево обстреляли из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи шахты "Бутовка" и Авдеевки "работали" снайперы сепаратистов. На Луганском направлении из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120 мм и 82 мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов сепаратисты обстреливали украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

По опорным пунктам под Крымским сепаратисты применяли артиллерию калибром 122 мм, гранатометы и 82 мм минометы.

По силам АТО в Старом Айдаре стреляли из 120 мм минометов, а в Новоалександровке - из противотанкового ракетного комплекса. Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров сепаратисты применили под Новозвановкой.

Из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия сепаратисы били по позициям ВСУ возле Желтого.