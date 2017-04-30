17.04.17 08:002690
В Киеве трамвай насмерть переехал бабушку
|30.04.17 12:16
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В Киеве на Харьковском шоссе трамвай переехал пожилую женщину, которая скончалась от полученных травм.
В Киеве на Харьковском шоссе трамвай переехал пожилую женщину, которая скончалась от полученных травм.
Об этом на своей странице в Facebook пишет dtp.kiev.ua.
Трагедия произошла на остановке "Бульвар Ярослава Гашека".
"Медики скорой пытались спасти бабушку, но не смогли. Пострадавшая умерла", – говорится в сообщении.