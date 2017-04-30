В Киеве трамвай насмерть переехал бабушку В Киеве на Харьковском шоссе трамвай переехал пожилую женщину, которая скончалась от полученных травм. Об этом на своей странице в Facebook пишет dtp.kiev.ua. Трагедия произошла на остановке "Бульвар Ярослава Гашека". "Медики скорой пытались спасти бабушку, но не смогли. Пострадавшая умерла", – говорится в сообщении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама