Оперативная информация за сутки по Николаевщине

С 29 по 30 апреля на территории Николаевской области зарегистрировано 8 огневых случаев.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

5 пожаров произошло на территории жилого сектора (Новоодесский, Вознесенский районы, города Николаев и Новая Одесса). Еще 3 случая пожаров произошли на открытых территориях (Новоодесский, Витовский и Казанковский районы) общей совокупной площадью более 3 га.

Также произошел пожар в Николаеве по адресу ул. Художественная. По предварительной информации, в результате неосторожности при сжигании мусора загорелась хозяйственная постройка и существовала угроза опрокидывания огня на рядом расположенные постройки. Силами пожарных удалось не допустить увеличения масштабов пожара и уберечь от уничтожения 2 хозяйственные постройки.

Всего для ликвидации пожаров от Службы спасения Николаевщины привлечено 8 единиц техники и 25 человек личного состава. Пожарными спасены от огня 3 жилых дома и 3 хозяйственные постройки.