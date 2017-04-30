На Николаевщине женщина утонула в реке

В субботу, 29 апреля, в с. Чаусово Первомайского района на реке Южный Буг, было обнаружено тело утонувшей женщины.

Позже было установлено, что женщина 1941 года рождения, а также на теле не было выявлено признаков насильственной смерти.

В связи с данным происшествием и подобными случаями был проведен ряд рейдов и даны рекомендации по организации безопасного досуга и розданы информационно-просветительские листовки с указанием основных правил безопасности и экстренного номера Службы спасения 101!