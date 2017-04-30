Навальный: "Не сомневаюсь, что нападения на меня организовали в Кремле"

30.04.17 17:40Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Российские спецслужбы снабжают так называемых "активистов Путина" информацией о его местонахождении, сказал пострадавший.

Российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что за нападением на него с обливанием зеленкой в Москве стоит Администрация президента России. Об этом он написал на своем сайте.

По его словам, российские спецслужбы снабжают так называемых "активистов Путина" информацией о его местонахождении.

"Ни на секунду не сомневаюсь и моя уверенность основана на фактах, что нападение организовала администрация президента. Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях, гостиницах, билетах, отлетах/прилетах. Куда зайду, откуда выйду. Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы. Они же гарантируют неприкосновенность, "неработающие камеры" и нежелание полиции вести расследование", – написал Навальный.

Также он добавил, что никакого расследования по данному инциденту не будет.

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