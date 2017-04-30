Подростки в Николаевской области ограбили предпринимателя

Полицейские, разыскивая лиц, причастных к совершению кражи, выяснили, что потерпевший уже сам нашел злоумышленников и вернул часть своего имущества.

При поддержке прокуратуры полицейские получили разрешения на проведение обысков в квартирах несовершеннолетних воров и обнаружили еще часть награбленного, передает Инше.Тв.

2 апреля в полицию Снигиревского района Николаевской области обратился владелец станции техобслуживания с заявлением о том, что неизвестные лица, взломав входную дверь и проникнув на территорию его предприятия, похитили 17 автомобильных дисков, 5 покрышек и 120 л дизельного топлива.

Злоумышленниками оказались 17-летние местные жители, учащиеся 11-го класса.

Пострадавший договорился с ними о том, чтобы они отдали ему его имущество. Подростки вернули не все, что было похищено — сказали, что уже успели продать вещи и потратить полученные деньги, но очень просили не сообщать об их действиях в полицию.

Через некоторое время правоохранители установили обстоятельства совершения кражи и лиц, которые обоснованно подозреваются в причастности к совершению указанного преступления. При поддержке прокуратуры полицейские получили санкции суда и одновременно провели семь обысков по местам возможного нахождения злоумышленников. В помещениях была найдена часть похищенного имущества и выяснилось, что определенное количество вещей уже возвращены владельцу, а между несовершеннолетними ворами и потерпевшим есть договоренность о «неразглашении» обстоятельств совершения преступления.

В рамках уголовного производства, начатого Снигиревским отделом полиции ГУНП в Николаевской области по признакам ч.3 ст.185 УК Украины «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет, одному из несовершеннолетних объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения. Устанавливается степень причастности к событию других участников преступления. Также в полицию обратились родители несовершеннолетних, которые заявили о якобы совершении неправомерных действий в отношении их детей.

Так, со слов заявителей, несколько недель назад неустановленные лица вывезли их детей в лесополосу, где пугали, заставляя признаться в совершении преступления. По этому сообщению начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.146 УК Украины «Незаконное лишение свободы или похищение человека», санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Устанавливаются обстоятельства совершения уголовного правонарушения и выясняются причины, по которым родители своевременно не сообщили о якобы лишении свободы несовершеннолетних, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.