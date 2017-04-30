На Полтавщине разбилась машина с полицейскими

В Полтавской области в результате ДТП один полицейский погиб, второй оказался в реанимации. В СМИ утверждают, что правоохранители были нетрезвые.

В Полтавской области в результате аварии один полицейский погиб, второй в реанимации. ДТП произошло около 09:00 29 апреля на 256 километре автодороги Киев - Харьков, вблизи села Широкое. Столкнулись три машины: ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 и "Лада Ларгус".

26-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2109 погиб на месте, еще два человека (28-летний водитель автомобилей ВАЗ 2109 и 24-летний водитель ВАЗ-21099) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Погибший 24-летний пассажир и травмирован 28-летний водитель являются инспекторами Гадячского отдела полиции Полтавщины.

В результате ДТП один полицейский погиб на месте. Второй в тяжелом состоянии в реанимации. Полицейские ехали в больницу, у одного из них были проблемы с позвоночником, - заявил рассказал начальник отдела коммуникации управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев телеканалу "112.ua" .

На сообщение нескольких СМИ о том, что полицейские якобы были пьяны Сулаев заявил, что "это циничная ложь".