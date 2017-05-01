17.04.17 12:131870
В Энергодаре мать выбросила 12-летнюю дочь с девятого этажа
|01.05.17 08:17
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По словам очевидцев, женщина столкнула ребенка с балкона.
По словам очевидцев, женщина столкнула ребенка с балкона.
В Энергодаре 45-летняя учительница выбросила с балкона девятого этажа свою 12-летнюю дочь, которая погибла от полученных травм, сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.
Отмечается, что женщина сбежала с места происшествия, но спустя несколько часов была задержана полицией.
Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".
По информации портала РосТ.Info, nрагедия произошла 30 апреля в 14.50 в доме № 14 по проспекту Энергетиков. Есть информация, что сначала ребенок был задушен, но официально правоохранители пока это не подтверждают.
Местные жители сообщили в паблике Энергодара, что семья учительницы считалась благополучной, девочка занималась танцами, ее мать очень серьезно относилась к воспитанию дочери. В последнее время женщина работала в городской библиотеке.