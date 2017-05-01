В Энергодаре мать выбросила 12-летнюю дочь с девятого этажа

По словам очевидцев, женщина столкнула ребенка с балкона.

В Энергодаре 45-летняя учительница выбросила с балкона девятого этажа свою 12-летнюю дочь, которая погибла от полученных травм, сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Отмечается, что женщина сбежала с места происшествия, но спустя несколько часов была задержана полицией.

Открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

По информации портала РосТ.Info, nрагедия произошла 30 апреля в 14.50 в доме № 14 по проспекту Энергетиков. Есть информация, что сначала ребенок был задушен, но официально правоохранители пока это не подтверждают.

Местные жители сообщили в паблике Энергодара, что семья учительницы считалась благополучной, девочка занималась танцами, ее мать очень серьезно относилась к воспитанию дочери. В последнее время женщина работала в городской библиотеке.