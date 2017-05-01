17.04.17 12:131870
Массовая драка во Львове: топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи
|01.05.17 09:00
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Вчера, во Львове возле стадиона произошла драка между футбольными фанатами. В ход пошли топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи. Пострадавших нет.
Вчера, во Львове возле стадиона произошла драка между футбольными фанатами. В ход пошли топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи. Пострадавших нет.
В кулачном конфликте взяли участие более 50 человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.
На месте происшествия работает полиция.
Правоохранители пресекли драку и задержали более 30 участников конфликта. У них изъято запрещенные предметы, — говорится в сообщении.