Массовая драка во Львове: топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи

01.05.17 09:00Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Вчера, во Львове возле стадиона произошла драка между футбольными фанатами. В ход пошли топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи. Пострадавших нет.

В кулачном конфликте взяли участие более 50 человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области.

На месте происшествия работает полиция.

Правоохранители пресекли драку и задержали более 30 участников конфликта. У них изъято запрещенные предметы, — говорится в сообщении.

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