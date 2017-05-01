Массовая драка во Львове: топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи Вчера, во Львове возле стадиона произошла драка между футбольными фанатами. В ход пошли топоры, лопаты, дубинки, молотки и ножи. Пострадавших нет. В кулачном конфликте взяли участие более 50 человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции Львовской области. На месте происшествия работает полиция. Правоохранители пресекли драку и задержали более 30 участников конфликта. У них изъято запрещенные предметы, — говорится в сообщении. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама