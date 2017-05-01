Сутки в АТО: один военный погиб, семь ранены

За минувшие сутки военных обстреляли 54 раза. За минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе обстреляли 54 раза, сообщает пресс-центр АТО.

"За минувшие сутки один украинский воин погиб, еще семь военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

На приморском направлении, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по позициям вблизи Водяного. 120-мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам неподалеку Гнутово, а 82-мм минометы и гранатометы - вблизи Широкино.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям украинских войск вблизи Марьинки. Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров враг бил по опорным пунктам сил АТО вблизи Павлополя и Красногоровки, а из пулеметов больших калибров - под Новогригорьевкой.

Из стрелкового оружия противник обстрелял силы АТО под Лебединским и Чермалыком. Вблизи Марьинки, Богдановки и Водяного действовали вражеские снайперы.

На донецком направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и огнем крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции вблизи Авдеевки. Из 82-мм минометов и гранатометов противник бил по защитникам Верхнеторецкого и Опытного, а из гранатометов различных систем - по защитникам шахты "Бутовка" и Зайцево.

Гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров противник применил по позициям вблизи Троицкого, а крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - вблизи Каменки и Песков.

На луганском направлении из 120-мм минометов противник бил по опорным пунктам вблизи Катериновки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям неподалеку Троицкого, а из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров - по опорным пунктам вблизи Новозвановки. Гранатометы различных систем подразделения незаконных вооруженных формирований применяли по защитникам Крымского, Попасной, Валуйского и Станицы Луганской. Из стрелкового оружия враг обстреливал защитников Лобачева.