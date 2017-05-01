В Израиле задохнулся в песочнице 3-летний ребенок

В детском саду нянечка обратила внимание, что в песочнице задыхается мальчик, а потом он потерял сознание, сообщает Израиль по-русски.

Парамедики, прибывшие по вызову в детский сад в Кирьят-Гате, провели комплекс реанимационных мероприятий 3-летнему ребенку. Мальчик был доставлен в критическом состоянии в больницу "Барзилай" в Ашкелоне, где врачи констатировали его смерть.

По словам нянечки, она обратила внимание, что мальчик, который играл в песочнице, вдруг начал задыхаться. Воспитательница до приезда бригады скорой помощи пыталась вытащить изо рта ребенка песок и давала ему пить, но мальчик потерял сознание.

"Когда мы прибыли на место, обнаружили 3-летнего ребенка без признаков жизни. Он не дышал и у него не прощупывался пульс. Мы провели расширенный компелекс реанимационных мероприятий, вытащили песок изо рта. По дороге в больницу мы продолжили реанимационные мероприятия", - рассказал парамедик Эяль Мор Йосеф.

Полицейские округа Лахиш провели оперативно-следственные действия на месте происшествия. Предположительно, ребенок, когда играл, наглотался песка и задохнулся. Следствие продолжается.

"Трагедия, которая произошла сегодня, в очередной раз показала, насколько важно, чтобы взрослые следили за детьми, когда они играют. В прошлом были случаи, когда из-за недостаточного контроля дети получали серьезные травмы и даже погибали. Мы умоляем родителей и сотрудников детских садов делать все возможное, чтобы предотвратить подобные трагедии. Необходимо убирать от детей мелкие предметы, следить, что они ничего не взяли в рот, максимально обезопасить обстановку вокруг них", - призвала генеральный директор общественной организации по безопасности детей "Бетерем" Орли Сильвигнер.

Согласно статистике "Бетерем", с 2008 года по настоящее время в Израиле по тем или иным причинам задохнулись 89 детей, большая часть из которых в возрасте 0-4 лет (80% случаев).