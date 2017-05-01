17.04.17 17:401830
Одесский полицейский попался на взятке
|01.05.17 13:34
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Прокуратура совместно с управлением внутренней безопасности ГУНП в Одесской области задержали полицейского во время получения взятки.
Прокуратура совместно с управлением внутренней безопасности ГУНП в Одесской области задержали полицейского во время получения взятки.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры в Одесской области.
Старший инспектор одного из отделений Приморского райотдела требовал и получил 1500 гривен неправомерной выгоды за то, чтобы не открывать уголовное дело по факту нанесения побоев.
Следственные действия продолжаются.