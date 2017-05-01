Одесский полицейский попался на взятке Прокуратура совместно с управлением внутренней безопасности ГУНП в Одесской области задержали полицейского во время получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры в Одесской области. Старший инспектор одного из отделений Приморского райотдела требовал и получил 1500 гривен неправомерной выгоды за то, чтобы не открывать уголовное дело по факту нанесения побоев. Следственные действия продолжаются. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама