17.04.17 17:401830
Драка в Отраде: полиция задержала десять человек (ВИДЕО)
|01.05.17 13:49
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Сегодня днем в Одессе на пляже «Отрада» произошел конфликт между активистами четырех патриотических организаций.
Сегодня днем в Одессе на пляже «Отрада» произошел конфликт между активистами четырех патриотических организаций.
Полиция пресекла конфликт. 10 человек доставлены в Приморский отдел полиции для установления обстоятельств происшествия.
Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции в Одесской области. По неподтвержденным даннам один из сторонников стройки у моря напал на сотрудника правоохранительных органов Ивана Ищенко.