Драка в Отраде: полиция задержала десять человек (ВИДЕО) Сегодня днем в Одессе на пляже «Отрада» произошел конфликт между активистами четырех патриотических организаций. Полиция пресекла конфликт. 10 человек доставлены в Приморский отдел полиции для установления обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции в Одесской области. По неподтвержденным даннам один из сторонников стройки у моря напал на сотрудника правоохранительных органов Ивана Ищенко. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама