В Николаеве депутата забросали яйцами

Депутата Березанского районного совета от партии «Оппозиционный блок» Андрея Грозу активисты обсыпали мукой и закидали яйцами прямо в центре Николаева.

Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил пользователь Дмитрий Дым.

Ответственность за акцию взяли на себя «подразделение «Никто кроме нас» Украинской добровольческой армии Херсонщины, совместно с Николаевским центром «ДІЯ».

По словам автора поста, депутат ждет прихода «русского мира» и ненавидит всё украинское, в связи с чем активисты и решили забросать яйцами депутата.

«Це Андрій на призвище Гроза. Він є депутатом Березанської районної ради на Миколаївщині і лідером районної організації Оппозиційного блоку. Він з нетерпінням чекає на Українській землі приходу «русскага мира» і ненавидить всеукраїнське. Навіть своїх дітей відправив на навчання до Пітера, бо саме там вчився його кумир – агент КДБ Путін. Не будь як Гроза!

І щоб миколаївський депутат замислився, патріоти провели “обряд люстрації” відносно представника мисцевої “п’ятої колони”, який ще досі чекає приходу Путіна на Миколаївщину.», - написал автор и разместил видео с данной акции.