На первомае в Харькове произошел конфликт

Мужчина порвал плакат участника марша, за что получил от того по голове.

В Харькове на плащади Конституции прошел первомайский митинг за "Мир, труд, май". Как пишет в Twitter StudMedia, большинство присутствующих - пенсионеры.

"На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проукраинские активисты заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы - пустили их только под украинскими флагами.

Кроме того, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста после того, как тот порвал его плакат.