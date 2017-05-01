На Николаевщине мужчина угрожал полицейским самодельным оружием

33-летний житель Доманевского района, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежей, разбоев, краж, придя к зданию полиции и вытянув из-под куртки самодельное устройство дульно-шомпольного типа, визуально похожее на пистолет, начал угрожать правоохранителям его применением.

Злоумышленник был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Самодельное устройство изъято и направлено в экспертный центр, по выводам которого будет решен вопрос о дополнительной квалификации события.

Судья избрал дебоширу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.