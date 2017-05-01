В Харькове устанавливают личность девочки, которую цыгане используют для попрошайничества

01.05.17 16:31Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Пользователи социальной сети опубликовали фотографию девочки, которую часто видят вместе с цыганями в Харькове. На вид ребёнку не больше 11 лет. Русые волосы и европейское лицо говорят о том, что ребёнок оказался у цыганей при каком-то стечении обстоятельств.

Отмечается, что девочка о себе ничего не помнит «Здравствуйте, сегодня на Журавлевке ходила пожилая цыганка вместе с девочкой лет 10-11, просили милостыню.

Девочка не помнит где ее родители и даже разговаривать толком не может, и вообще вся эта ситуация очень странная посмотрите, может кто-нибудь узнает девочку», - написал неравнодушный харьковчанин.

К обсуждению проблемы подключились и другие жители Харькова. «Можно показать эти фотографии полиции. Девочку может узнают.

А цыганка может нашла ее где-то и ходит с ней, типа просит ей деньги. Стандартная ситуация», - предложила Юлия Залапская.

Саша Енина.

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