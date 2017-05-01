На митинге в Кривом Роге потребовали зарплат по 29 тысяч гривен

В акции принимает участие более 300 человек.

В Кривом Роге Днепропетровской области горожане вышли на митинг под лозунгом: "Украинцам больше зарплат".

В акции принимает участие более 300 человек, преимущественно мужчины. Как сообщает Укринформ, участники митинга требуют, чтобы им повысили зарплаты до 1 тысячи евро (более 29 тысяч гривен по нынешнему курсу).

Из-за того, что митингующие вышли на проезжую часть, движение транспорта на 95 квартале было затруднено.

Безопасность и правопорядок обеспечивали 40 правоохранителей Криворожского отдела полиции.

Пройдя три круга по кольцу 95 квартала, участники митинга направились под здание исполкома Металлургического района.

Как сообщалось, с 1 январе в Украине в два раза выросла минимальная зарплата. Согласно госбюджету на 2017 год, нельзя платить работнику меньше 3200 гривен.

Ранее "Вести" писали о том, как работает закон о минимальной зарплате. В частности, украинцев массово гонят в отпуск и заставляют идти на 0,5 ставки. Предприниматели ищут уловки, как обойти выросший в 2,5 раза налог на зарплату.

Напомним, с 1 мая в Украине повысился прожиточный минимум. При этом показатель увеличен менее чем на 100 гривен.