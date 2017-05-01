На митинге в Кривом Роге потребовали зарплат по 29 тысяч гривен

01.05.17 16:57Сколько просмотров этой статьи35Сколько комментариев этой статьи0

В акции принимает участие более 300 человек.

В Кривом Роге Днепропетровской области горожане вышли на митинг под лозунгом: "Украинцам больше зарплат".

В акции принимает участие более 300 человек, преимущественно мужчины. Как сообщает Укринформ, участники митинга требуют, чтобы им повысили зарплаты до 1 тысячи евро (более 29 тысяч гривен по нынешнему курсу).

Из-за того, что митингующие вышли на проезжую часть, движение транспорта на 95 квартале было затруднено.

Безопасность и правопорядок обеспечивали 40 правоохранителей Криворожского отдела полиции.

Пройдя три круга по кольцу 95 квартала, участники митинга направились под здание исполкома Металлургического района.

Как сообщалось, с 1 январе в Украине в два раза выросла минимальная зарплата. Согласно госбюджету на 2017 год, нельзя платить работнику меньше 3200 гривен.

Ранее "Вести" писали о том, как работает закон о минимальной зарплате. В частности, украинцев массово гонят в отпуск и заставляют идти на 0,5 ставки. Предприниматели ищут уловки, как обойти выросший в 2,5 раза налог на зарплату.

Напомним, с 1 мая в Украине повысился прожиточный минимум. При этом показатель увеличен менее чем на 100 гривен.

Похожие новости

20.04.17 11:23Митинг под Николаевской ОГА

11.04.17 13:10Болельщик из Украины выиграл 35 тысяч точным броском (видео)

17.01.17 09:46Увидят ли украинцы новую минимальную зарплату

15.01.17 16:19Удвоенная "минималка" уничтожит экономику Украины

29.01.10 11:24Лидерами по зарплате продолжают оставаться энергетики и газовщики

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 01.05.2017

Закругление верхнее-левое

17:35Участники первомайского митинга в Киеве огласили свои требования к правительству

17:20Макрон заговорил о выходе Франции из ЕС

17:05Николаевцы спасли бабушку, которую выгнали родственники

16:57На митинге в Кривом Роге потребовали зарплат по 29 тысяч гривен

16:45МФК «Николаев» проиграл «Нефтянику» (видео)

16:31В Харькове устанавливают личность девочки, которую цыгане используют для попрошайничества

16:15В Украине работает компания, которая строит дома на деревьях (видео)

16:03Николаевские полицейские отправились в Киев охранять гостей «Евровидения»

15:51В июне в Николаевской области заработает новый зерновой терминал

15:39На Николаевщине мужчина угрожал полицейским самодельным оружием

15:26Снижены нормы энергопотребления для граждан

15:12В ЕП призвали Меркель на встрече с Путиным занять твердую позицию по Украине

14:55Гройсман сообщил "хорошую новость" о зарплатах

14:48Стало известно о размерах гонораров Кличко и Джошуа за поединок

14:35В Виннице на первомайском митинге возникла стычка

14:16На первомае в Харькове произошел конфликт

14:05В Николаеве депутата забросали яйцами

13:49Драка в Отраде: полиция задержала десять человек (ВИДЕО)

13:34Одесский полицейский попался на взятке

13:16Япония впервые задействовала свой самый большой военный корабль

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.04.17 17:401830

В Португалии самолет упал на магазин: пять жертв

17.04.17 18:131990

«Синий кит» появился в Бразилии

17.04.17 18:271820

Успех нашей маленькой землячки

17.04.17 18:471960

В Николаеве ограбили редакцию интернет-издания

Самые читаемые

18.04.17 18:5330010

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

18.04.17 12:404410

Универсальное средство от болезней кожи

17.04.17 19:153880

Одиночество — не лучшее «лекарство» для женского организма

19.04.17 08:193670

Коротко о том, что не так с украинскими реформами

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика