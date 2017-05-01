Николаевцы спасли бабушку, которую выгнали родственники

01.05.17 17:05Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

Старушка просила деньги у прохожих у входа на рынок «Колос», как внезапно упала, ударившись головой о плитку.

Очевидцы происшествия подбежали к бабушке, которая с разбитой головой лежала на пешеходной части, чтобы оказать первую помощь.

«Мы подбежали к ней, возле бабушки присел парень и поливал ей лицо водичкой, всячески пытался ее в чувства привести. Вызвали скорую, скорая ехала 15 мин.

У бабушки открылась рвота, мы думали что инсульт, сначала она не подавала признаков жизни, потом потихонечку начала отходить и говорить по полслова.

Говорила, что в больницу ей нельзя, что дочка ее выгнала из дома, ключ от квартиры ей не дают и она скитается, деньги просит на еду, и что ее будут сильно ругать, если увидят что ее скорая привезла», — сообщила в соцсети Лена Кучерявенко, которая присутствовала со своим мужем на месте ЧП.

По словам девушки, по приезду «скорой» медики осмотрели бабушку, а вот домой старушку доставили не без скандала.

Как пишет очевидица, бригада, оказав помощь старушке, посоветовала ее случайным спасателям вначале послушать, о чем та говорит..

«Она сказала, что в больницу не поедет. Оказывается, бабушке 87 лет, и денег у нее нет, всю ее пенсию забирает у нее дочка, а ее выгнали из дома и сказали чтоб она шла куда хочет….» — не скрывая эмоций, добавила девушка.

В итоге, бабушку таки отвезли на Северный, домой.

«Мой муж и парень, который бабушке оказывал изначально помощь, поехали за скорой, чтоб помочь ей дойти до квартиры. Отвезли на Архитектора Старова , 6. Позвонили в домофон, сказали,что бабушку привезли.

Вышли два внука, один схватил бабушку, даже не спросив, как она и что случилось, потащил ее в лифт, мой муж пригрозил ему, что приедем через неделю с уполномоченными органами, если бабушку будут обижать, на что этот внук крикнул хамовито : -Да приезжайте！

Ну вот просто кошмар. Я нe знаю как быть в такой ситуации. По сути всем все равно…Бедная бабушка…как же жаль, сердце просто кровью обливается…Страшно представить как эта бабушка бедная живет…Хочется верить, что она еще будет жить, и родственники будут заботиться о ней, не будут обижать. Люди！Будьте добрее к своим близким, и просто друг к другу！Жизнь коротка, никто не знает кого что ждет.

Помогайте друг другу», — подытожила очевидица происшествия, пожелав всем хороших людей на жизненном пути.

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