18.04.17 08:001670
Масштабные беспорядки в Париже во время первомайских демонстраций (видео)
|01.05.17 19:25
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В Париже во время первомайских демонстраций неизвестные ранили трех полицейских, бросая в них коктейли Молотова, четыре человека задержаны.
В Париже во время первомайских демонстраций неизвестные ранили трех полицейских, бросая в них коктейли Молотова, четыре человека задержаны.
По данным префектуры полиции, трое полицейских были ранены коктейлями Молотова: двое из них получили легкие ранения, в то время как третий полицейский получил серьезные ожоги на лице и на руках.
Видео опубликовало AP.
Сообщается, что полиция в ответ применяла слезоточивый газ.
Также от начала мероприятий полиция совершила четыре задержания за ношение запрещенного оружия и за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.