Масштабные беспорядки в Париже во время первомайских демонстраций (видео)

В Париже во время первомайских демонстраций неизвестные ранили трех полицейских, бросая в них коктейли Молотова, четыре человека задержаны.

По данным префектуры полиции, трое полицейских были ранены коктейлями Молотова: двое из них получили легкие ранения, в то время как третий полицейский получил серьезные ожоги на лице и на руках.

Видео опубликовало AP.

Сообщается, что полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

Также от начала мероприятий полиция совершила четыре задержания за ношение запрещенного оружия и за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.