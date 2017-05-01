Житель Николаевщины нашел воров раньше полиции и вывез их на «разговор» в лесополосу

01.05.17 19:42Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

В Снигиревском районе Николаевщины владелец станции техобслуживания самостоятельно нашел воров, которые обокрали его предприятие, пишет "Преступности НЕТ".

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление случилось 2 апреля – неизвестные лица, взломав входную дверь и проникнув на территорию предприятия, похитили 17 автомобильных дисков, 5 покрышек и 120 литров дизельного топлива. Владелец СТО самостоятельно установил личности злоумышленников – нескольких 17-летних местных жителей, учеников 11-го класса. Он договорился, чтобы они отдали его имущество.

«Подростки вернули не все, что было похищено, уверяя, что уже успели реализовать вещи и потратить полученные деньги. Они очень просили мужчину не сообщать об их действиях в полицию», - указано в сообщении.

Через некоторое время полицейские «установили обстоятельства кражи и подозреваемых». Сообщается, что полиция одновременно провела семь обысков в местах возможного нахождения злоумышленников.

Во время обысков нашли часть похищенного имущества и стало известно о договоре между владельцем СТО и подростками. Начато уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), подозрения предъявили пока только одному из школьников.

Также в полицию обратились родители подростков: они рассказали, что несколько недель назад неустановленные лица вывезли их детей в лесополосу, где пугали, заставляя признаться в совершении преступления.

По данному сообщению начато уголовное производство по части 2 статьи 146 УК Украины («Незаконное лишение свободы или похищение человека»). Полиция выясняет, почему родители своевременно не сообщили, что их детей якобы вывозили в лесополосу.

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