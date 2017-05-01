ДТП в Николаеве «Форд» врезался в «Жигули»

Вечером в понедельник, 1 мая, на ул. Кирова в Николаеве столкнулись микроавтобус Ford Transit и легковой автомобиль ВАЗ 2107 «Жигули». Об этом сообщают "Новости N".

«Жигули» ехали по ул. Кирова со стороны ул. Космонавтов, в направлении ул. Электронной. Возле дома № 152 водитель включил сигнал левого поворота, намереваясь повернуть налево и остановился, пропуская встречный транспорт. В этот момент сзади в «семерку» и врезался ехавший следом «Форд».

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.