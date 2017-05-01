Вечерняя сводка из зоны АТО: было зафиксировано 25 обстрелов

Пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook поделился вечерней сводкой из зоны боевых действий на Донбассе.

"Подразделения войск противника продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. С начала суток враг 25 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников. С начала суток пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения", - отметили в пресс-центре.

На Приморском направлении, по позициям вблизи Повлополя враг бил со 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. С минометов калибра 82-мм противник бил по опорным пунктам рядом Марьинки.

82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров подразделения войск противника применяли по защитникам Красногоровки, а гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы - по защитникам населенных пунктов Гнутово, Талаковки, Широкино и Водяного.

В районе Павлополя действовали вражеские снайперы. На Донецком направлении, огнем из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом Луганского.

Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитниках Верхнеторецком, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по защитникам Новгородского, Авдеевки, Зайцево и шахты «Бутовка».

На Луганском направлении, с автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров враг вел огонь по позициям у Новозвановки. В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.