В Николаеве пьяный во время прогулки на катере прыгнул за борт

01.05.17 20:39Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве, в воскресенье, 30 апреля, во время прогулки по воде, один из пассажиров катера выпрыгнул за борт.

Когда катер повернул и стал возвращаться обратно, во время того, как он проходил возле Варваровского моста, напротив жилого комплекса «Солнечный», один из пассажиров выпрыгнул за борт.

Перед этим он отдал свой телефон соседу, после чего, встав на парапет нырнул в воду.

Пассажиры, которые стали свидетелями происшествия сообщили о случившемся капитану. Катер был остановлен, за борт выбросили спасательный круг, однако выпрыгнувший пассажир не увидел этого и поплыл к берегу.

В результате, катер направился за выпрыгнувшим пассажиром, который это увидел, и, воспользовавшись спасательным кругом, вернулся на борт прогулочного катера.

Похожие новости

17.04.17 12:49В Николаеве пьяный маршрутчик устроил ДТП и убежал

29.03.17 09:15«Николаевводоканалу» дали месяц на ликвидирование «мест раскопок» на дорогах

07.03.17 15:51В январе жители Николаевской области оплатили только 57,7 процента счетов за «коммуналку»

25.02.17 14:06В самом сердце города Николаева обнаружена свалка

17.02.17 08:15На Николаевщине надзор за атомными реакторами хотят доверить российскому «Газпрому»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 01.05.2017

Закругление верхнее-левое

20:59Як у Очакові "морські котики" пірнали з гелікоптерів в море (відео)

20:46В Турции демонстрантов травят газом

20:39В Николаеве пьяный во время прогулки на катере прыгнул за борт

20:22Африканский боксер умер после нокаута

20:10Вечерняя сводка из зоны АТО: было зафиксировано 25 обстрелов

19:55ДТП в Николаеве «Форд» врезался в «Жигули»

19:42Житель Николаевщины нашел воров раньше полиции и вывез их на «разговор» в лесополосу

19:25Масштабные беспорядки в Париже во время первомайских демонстраций (видео)

19:11В Индонезии умер самый старый человек в мире

19:00Порошенко подписал важный закон об избежании двойного налогообложения

18:48ГФС Украины отчиталась о массовых нарушениях при начислении зарплат

18:33Завтра в Николаеве состоится открытие яхтенного сезона

18:24В Нежине певица выступила перед детьми без трусов

18:19Туристка вернулась из отпуска с 2,5-метровым паразитом внутри себя

18:07С 1 мая в Киеве заработают свето-музыкальные фонтаны (видео)

17:58Препараты железа: что нужно знать о лекарствах для лечения железодефицитной анемии

17:46Завтра в Николаеве пройдет акция, посвященная трагическим событиям в Одессе

17:35Участники первомайского митинга в Киеве огласили свои требования к правительству

17:20Макрон заговорил о выходе Франции из ЕС

17:05Николаевцы спасли бабушку, которую выгнали родственники

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.04.17 08:001670

Ядерная война может начаться в любой момент - КНДР

18.04.17 08:101570

Facebook изменит политику обработки видео, после трансляции убийства в сеть

18.04.17 08:221690

Сутки в АТО: один военнослужащий получил ранение

18.04.17 08:351630

Представитель США при ООН обеспокоена правами геев в Чечне

Самые читаемые

18.04.17 18:5330090

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

18.04.17 12:404460

Универсальное средство от болезней кожи

19.04.17 08:193710

Коротко о том, что не так с украинскими реформами

22.04.17 08:483300

Красная горка: что можно и нельзя делать в поминальные дни

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика