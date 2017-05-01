В Николаеве пьяный во время прогулки на катере прыгнул за борт

В Николаеве, в воскресенье, 30 апреля, во время прогулки по воде, один из пассажиров катера выпрыгнул за борт.

Когда катер повернул и стал возвращаться обратно, во время того, как он проходил возле Варваровского моста, напротив жилого комплекса «Солнечный», один из пассажиров выпрыгнул за борт.

Перед этим он отдал свой телефон соседу, после чего, встав на парапет нырнул в воду.

Пассажиры, которые стали свидетелями происшествия сообщили о случившемся капитану. Катер был остановлен, за борт выбросили спасательный круг, однако выпрыгнувший пассажир не увидел этого и поплыл к берегу.

В результате, катер направился за выпрыгнувшим пассажиром, который это увидел, и, воспользовавшись спасательным кругом, вернулся на борт прогулочного катера.