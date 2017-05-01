В Турции демонстрантов травят газом

В турецком районе Шишли собрались около трех сотен участников митинга, который впоследствии перерос в потасовку с копами.

Турецкие правоохранители массово задерживают участников первомайской демонстрации в Стамбуле. Сотни людей пытались колонной пройти по площади Таксим, которую со всех сторон окружили полицейские.

Об этом сообщает AFP.

По данным очевидцев в районе Шишли собрались около трех сотен участников митинга, который впоследствии перерос в потасовку с копами.

Правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ для разгона толпы.

Следует отметить, что в конце прошлого месяца решением МВД Турции первомайскую демонстрацию запретили. Правительство уже несколько лет подряд пытается предотвратить митингов на площади Таксим, однако местные жители все равно собираются в центре города.