В Турции демонстрантов травят газом

01.05.17 20:46Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

В турецком районе Шишли собрались около трех сотен участников митинга, который впоследствии перерос в потасовку с копами.

Турецкие правоохранители массово задерживают участников первомайской демонстрации в Стамбуле. Сотни людей пытались колонной пройти по площади Таксим, которую со всех сторон окружили полицейские.

Об этом сообщает AFP.

По данным очевидцев в районе Шишли собрались около трех сотен участников митинга, который впоследствии перерос в потасовку с копами.

Правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ для разгона толпы.

Следует отметить, что в конце прошлого месяца решением МВД Турции первомайскую демонстрацию запретили. Правительство уже несколько лет подряд пытается предотвратить митингов на площади Таксим, однако местные жители все равно собираются в центре города.

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