18.04.17 08:001670
В Турции демонстрантов травят газом
|01.05.17 20:46
|44
|0
В турецком районе Шишли собрались около трех сотен участников митинга, который впоследствии перерос в потасовку с копами.
В турецком районе Шишли собрались около трех сотен участников митинга, который впоследствии перерос в потасовку с копами.
Турецкие правоохранители массово задерживают участников первомайской демонстрации в Стамбуле. Сотни людей пытались колонной пройти по площади Таксим, которую со всех сторон окружили полицейские.
Об этом сообщает AFP.
По данным очевидцев в районе Шишли собрались около трех сотен участников митинга, который впоследствии перерос в потасовку с копами.
Правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ для разгона толпы.
Следует отметить, что в конце прошлого месяца решением МВД Турции первомайскую демонстрацию запретили. Правительство уже несколько лет подряд пытается предотвратить митингов на площади Таксим, однако местные жители все равно собираются в центре города.