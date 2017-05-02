Сутки в АТО: четверо раненых и 55 обстрелоа

02.05.17 08:19Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Огонь открывали из минометов и пулеметов больших калибров.

За сутки 1 мая четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, сообщает штаб АТО.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки враг 55 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников", - сказано в сообщении.

На Приморском направлении, по позициям вблизи Павлополя били со 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

С минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам рядом с Марьинкой.

Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг накрывал позиции неподалеку Гнутово. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применяли по защитникам Красногоровки, а вооружение БМП, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитниках Водяного. Из гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям сил АТО в районах населенных пунктов Талаковка, Широкино, а из пулеметов больших калибров - вблизи Новотроицкого. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, огнем из минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом с Луганской. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие применяли по опорным пунктам неподалеку Авдеевки.

Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по защитникам Новгородской, Майорскому, Зайцево и шахте Бутовка.

На Луганском направлении, с автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров велся огонь по опорным пунктам у Новозвановки. Автоматические гранатометы и стрелковое оружие противник применял по позициям вблизи населенных пунктов Валуйское, Крымское, Малиновое, станица Луганская.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

Похожие новости

08.04.17 13:56В зоне АТО ранены пятеро военнослужащих, зафиксировано 43 обстрела

30.03.17 18:14Порошенко поручил прекратить огонь на Донбассе

11.03.17 20:55АТО: Украинские позиции обстреляли 39 раз

08.03.17 09:03АТО: украинские позиции обстреляли более 100 раз

23.02.17 14:39На Донбассе улица стояла на коленях перед бойцом АТО

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Вторник, 02.05.2017

Закругление верхнее-левое

13:22Николаевцы уничтожают территорию городского пляжа

13:16Хімічна зброя, використана в Сирії, могла бути радянського виробництва - HRW

13:02Китайцы создали гигантского супер-робота

12:44В.Путин и А.Меркель во время встречи в Сочи обсудят ситуацию в Украине

12:39Рост зарплат опережает рост цен – Гройсман

12:28Всемирный банк выделит Украине 150 миллионов долларов финпомощи

12:22Українець, про смерть якого в СІЗО Росії повідомили ЗМІ, «живий-здоровий» – консул

12:13Команда «Нико-Баскет» дважды проиграла «Химику-2»

12:04Николаевский депутат задекларировал 160 тысяч наличными и аренда "под застрой"

11:561 Мая во Франции: 6 полицейских травмированы во время марша

11:44В Одессе обыскивают дома пророссийских активистов

11:37В России окончательно запретили Rutracker

11:30Выпускники Coding for Future: История Анны Кузнецовой

11:12Блэр возвращается в политику из-за Brexit

11:01В Лондоне произошло задержание троих девушек по подозрению в терроризме

10:57В Миколаєві відбувся літературний перфоманс

10:48Оперативная информация за сутки по Николаевщине

10:44Николаевцев просят помочь раненому щенку продуктами питания

10:39Фьюри: Мне даже не нужен бой для разогрева, чтобы драться с Джошуа

10:23В Беларуси подросток зарезал своих бабушку и дедушку из-за электронной сигареты

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

18.04.17 13:391970

Ученые обнаружили невиданного ранее моллюска (видео)

18.04.17 13:432150

В Николаеве из-за непогоды решено приостановить занятия в школах 20 и 21 апреля

18.04.17 13:551830

После драки на Пасху николаевские власти хотят перекрыть Ингульский спуск для машин

18.04.17 14:061670

Под Хмельницким отец поджег дом с детьми

Самые читаемые

18.04.17 18:5330390

В списке самых обедневших городов Украины Николаев занял первое место

19.04.17 08:193840

Коротко о том, что не так с украинскими реформами

22.04.17 08:483460

Красная горка: что можно и нельзя делать в поминальные дни

27.04.17 17:223180

В Николаеве проведут первый семейный фестиваль Riviera Fest

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика