Сутки в АТО: четверо раненых и 55 обстрелоа

Огонь открывали из минометов и пулеметов больших калибров.

За сутки 1 мая четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения, сообщает штаб АТО.

"Подразделения российско-оккупационных войск продолжают провокационные обстрелы позиций сил АТО. За минувшие сутки враг 55 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников", - сказано в сообщении.

На Приморском направлении, по позициям вблизи Павлополя били со 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

С минометов калибра 82-мм, вооружение БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и крупнокалиберных пулеметов противник бил по опорным пунктам рядом с Марьинкой.

Огнем минометов калибра 82-мм, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия враг накрывал позиции неподалеку Гнутово. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров применяли по защитникам Красногоровки, а вооружение БМП, противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие - по защитниках Водяного. Из гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям сил АТО в районах населенных пунктов Талаковка, Широкино, а из пулеметов больших калибров - вблизи Новотроицкого. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении, огнем из минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом с Луганской. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие применяли по опорным пунктам неподалеку Авдеевки.

Из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по защитникам Новгородской, Майорскому, Зайцево и шахте Бутовка.

На Луганском направлении, с автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров велся огонь по опорным пунктам у Новозвановки. Автоматические гранатометы и стрелковое оружие противник применял по позициям вблизи населенных пунктов Валуйское, Крымское, Малиновое, станица Луганская.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.