В Швеции неизвестные подожгли крупнейшую шиитскую мечеть

В ночь на 1 мая в крупнейшей в Швеции шиитской мечети Имама Али, расположенной в пригороде Йерфелла на севере Стокгольма, вспыхнул пожар.

Есть предположение, что поджог был сделан снаружи, о чем сообщил представитель стокгольмской полиции Ларс Бистрем.

Известно, что в здании мечети находится библиотека, содержащая более 3 тысяч книг. Однако информация о том, сгорели ли книги, пока не поступала.

Также сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.

Как отметил представитель мечети Аки Захири, повреждено около 30-50% здания, площадь которого в общей сложности составляет 3500 квадратных метров.