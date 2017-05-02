В Беларуси подросток зарезал своих бабушку и дедушку из-за электронной сигареты

В городе Слоним Гродненской области Беларуси 16-летний подросток убил своих дедушку и бабушку из-за электронной сигареты.

Трагедия произошла на минувших выходных в доме, который находится в переулке Дружном в Слониме. Как удалось установить следствию, парень поссорился со своими родными из-за сигареты. В ходе ссоры он схватил нож и металлический совок и начал избивать ими дедушку и бабушку. 61-летняя женщина от полученных травм скончалась сразу. Вызвать скорую помощью истекающему кровью 64-летнему дедушке внук не захотел. Он решил его добить топором.

Но садиться в тюрьму за двойное убийство парень не захотел. Он решил заявить, что на его родных напали неизвестные грабители. Эту версию подросток и озвучил людям в монастыре, куда он пришел после убийства. По его словам, в дом около полуночи ворвались восемь грабителей в масках. Эти люди, якобы, и убили его родственников.

Прихожане сразу же вызвали правоохранителей. Когда те изучили место преступления, быстро разобрались, что никаких грабителей не было. Они задержали внука убитых, и тот на первом же допросе сознался, что он сам убил дедушку и бабушку. По словам парня, его родные, заметив у него электронную сигарету, подумали, что он употребляет наркотики. Из-за этого между ними и вспыхнула ссора, которая закончилась двойным убийством.

Соседи убитых рассказывают, что эта семья жила тихо. Никогда из их дома не было слышно криков. Да и парень, подозреваемый в двойном убийстве, всегда был спокойным и вежливым. В гимназии, где он учился, его также характеризуют хорошо.

Внук жил с бабушкой и дедушкой после того как его родители развелись и мать уехала в Арабские Эмираты. Отец подростка проживает в Минске и занимается бизнесом.

В Следственном комитете отмечают, что если парень будет признан вменяемым, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Убитый Леонид Богдан – известный скульптор. В своих работах он увековечил Франциска Скорину, Адама Мицкевича, Михаила Казимира Огинского, а так создал бюсты многих своих известных земляков.