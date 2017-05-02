Николаевцев просят помочь раненому щенку продуктами питания

Трехмесячный щенок, который был доставлен с раненой лапой в КП «Центр защиты животных» нуждается в продуктах питания перед предстоящей операцией. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в сети Facebook.

«Маленький щеночек сутки пролежал у обочины с перебитой лапкой. Оказалось, она не просто повреждена, а раздроблена. Полиция доставила кроху на КП. Рентген показал, что в лапе косточки, как после мясорубки. Была ли это авария? Мы судить не беремся, но сделал это человек. Это не рана, которую смог бы нанести другой пес», - говорится в сообщении.

Поскольку куратора у собаки не нашлось, сотрудники предприятия будут лечить щенка за свои личные средства. В связи с предстоящей операцией на лапке, КП обращается ко всем неравнодушным жителям города помочь в приобретении продуктов для пса (каша и мясо).