Николаевцев просят помочь раненому щенку продуктами питания

02.05.17 10:44Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Трехмесячный щенок, который был доставлен с раненой лапой в КП «Центр защиты животных» нуждается в продуктах питания перед предстоящей операцией. Об этом сообщается на официальной странице предприятия в сети Facebook.

«Маленький щеночек сутки пролежал у обочины с перебитой лапкой. Оказалось, она не просто повреждена, а раздроблена. Полиция доставила кроху на КП. Рентген показал, что в лапе косточки, как после мясорубки. Была ли это авария? Мы судить не беремся, но сделал это человек. Это не рана, которую смог бы нанести другой пес», - говорится в сообщении.

Поскольку куратора у собаки не нашлось, сотрудники предприятия будут лечить щенка за свои личные средства. В связи с предстоящей операцией на лапке, КП обращается ко всем неравнодушным жителям города помочь в приобретении продуктов для пса (каша и мясо).

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