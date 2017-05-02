Оперативная информация за сутки по Николаевщине

В течение суток в ГУ Национальной полиции в Николаевской области поступило 429 заявлений и сообщений от граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях, из них 79 - с признаками уголовных преступлений.

Так, на территории области зарегистрировано 2 ограбления, 33 кражи, 1 факт незаконного обращения с оружием.

В полицию Николаевской области поступило 2 сообщения о без вести пропавших граждан, разыскано 1 ранее пропавшего.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению 24 уголовных правонарушений. Раскрыто 2 ограбления, 3 факта краж и 1 факт незаконного обращения с оружием.