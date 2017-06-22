17.06.17 18:232090
Горячая ночь в зоне АТО
|22.06.17 09:30
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Ситуация в районе проведения Антитеррористической операции остается напряженной. На протяжении прошлых суток боевики обстреливали украинские позиции вдоль всей линии соприкосновения и в целом 35 раз открывали огонь, 5 из которых были с нарушением Минских договоренностей.
Ситуация в районе проведения Антитеррористической операции остается напряженной. На протяжении прошлых суток боевики обстреливали украинские позиции вдоль всей линии соприкосновения и в целом 35 раз открывали огонь, 5 из которых были с нарушением Минских договоренностей.
Об этом говорится в традиционном сводке пресс-центра Штаба АТО.
Традиционно наиболее горячо было на Приморском направлении. Здесь террористы осуществили 14 обстрелов украинских позиций в основном из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Больше всего пострадали опорные пункты воинов ВСУ в районе Водяного, Гнутово, Талакивки, Марьинки и Красногоровки, а также Старогнатовки и Лебединского.
Что касается Донецкого направления, то здесь боевики 6 раз открывали огонь.
В частности, из мощных танковых пушек, калибр которых составляет 125 миллиметров, вооруженные банды били по позициям сил АТО в районе Каменки и Опросного.
Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Песков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.
Кроме того, российско-террористические бандформирования дважды открывали огонь из гранатометов различных модификаций в южном пригороде Авдеевки. А в районе Зайцево бандиты били из крупнокалиберных пулеметов, – рассказывают украинские военные.
На Луганском направлении в свою очередь от рук оккупантов пострадали Троицкое и Новоалександровка (82-миллиметровые минометы) и Крымское (противотанковый ракетный комплекс).
"Также под огнем боевиков оказались наши укрепления в районе Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого. Там наемники открывали огонь в основном из пехотного вооружения, на отдельных участках,"– из БМП, – добавили в Штабе АТО.
Заметим, что в итоге один военнослужащий ВС Украины получил ранения и еще один украинский воин – боевую травму.