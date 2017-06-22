Горячая ночь в зоне АТО

22.06.17 09:30Сколько просмотров этой статьи212Сколько комментариев этой статьи0

Ситуация в районе проведения Антитеррористической операции остается напряженной. На протяжении прошлых суток боевики обстреливали украинские позиции вдоль всей линии соприкосновения и в целом 35 раз открывали огонь, 5 из которых были с нарушением Минских договоренностей.

Об этом говорится в традиционном сводке пресс-центра Штаба АТО.

Традиционно наиболее горячо было на Приморском направлении. Здесь террористы осуществили 14 обстрелов украинских позиций в основном из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Больше всего пострадали опорные пункты воинов ВСУ в районе Водяного, Гнутово, Талакивки, Марьинки и Красногоровки, а также Старогнатовки и Лебединского.

Что касается Донецкого направления, то здесь боевики 6 раз открывали огонь.

В частности, из мощных танковых пушек, калибр которых составляет 125 миллиметров, вооруженные банды били по позициям сил АТО в районе Каменки и Опросного.

Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики обстреливали наши опорные пункты неподалеку Песков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.

Кроме того, российско-террористические бандформирования дважды открывали огонь из гранатометов различных модификаций в южном пригороде Авдеевки. А в районе Зайцево бандиты били из крупнокалиберных пулеметов, – рассказывают украинские военные.

На Луганском направлении в свою очередь от рук оккупантов пострадали Троицкое и Новоалександровка (82-миллиметровые минометы) и Крымское (противотанковый ракетный комплекс).

"Также под огнем боевиков оказались наши укрепления в районе Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого. Там наемники открывали огонь в основном из пехотного вооружения, на отдельных участках,"– из БМП, – добавили в Штабе АТО.

Заметим, что в итоге один военнослужащий ВС Украины получил ранения и еще один украинский воин – боевую травму.

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