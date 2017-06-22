17.06.17 18:232090
Видео ликвидации наркопритона в Николаеве
|22.06.17 11:37
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Видео ликвидации наркопритона в Корабельном районе, который ежедневно зарабатывал около 20 тыс. грн.
Видео ликвидации наркопритона в Корабельном районе, который ежедневно зарабатывал около 20 тыс. грн.
Как ранее сообщалось в MK.MK.UA, 71-летняя пенсионерка в Корабельном районе Николаева обустроила в частном доме наркопритон.
Дом был оборудован целой системой контроля: камерами наблюдения и средствами связи.
Для употребления купленных наркотиков рядом даже обустроили специальное помещение. За сутки притон зарабатывал до 20 тысяч гривен.
Правоохранители задержали 4-х участников преступной группы.
Напомним, что наркопритон дейстовал недалеко от «Жуковского кольца».