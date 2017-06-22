Видео ликвидации наркопритона в Николаеве

22.06.17 11:37Сколько просмотров этой статьи224Сколько комментариев этой статьи0

Видео ликвидации наркопритона в Корабельном районе, который ежедневно зарабатывал около 20 тыс. грн.

Как ранее сообщалось в MK.MK.UA, 71-летняя пенсионерка в Корабельном районе Николаева обустроила в частном доме наркопритон.

Дом был оборудован целой системой контроля: камерами наблюдения и средствами связи.

Для употребления купленных наркотиков рядом даже обустроили специальное помещение. За сутки притон зарабатывал до 20 тысяч гривен.

Правоохранители задержали 4-х участников преступной группы.

Напомним, что наркопритон дейстовал недалеко от «Жуковского кольца».

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