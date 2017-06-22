Двое без вести пропавших николаевцев сильно не хотели, чтобы их нашли

Вечером 21 июня на улице 3-й Слободской, что в Николаеве полицейский патруль обратил внимание на странную парочку.

Мужчина и женщина, заметив правоохранителей, резко развернулись и пошли в противоположную сторону.

При общении с инспекторами граждане сильно нервничали. А при проверке выяснилось, что 31-летний мужчина уже несколько дней числится как без вести пропавший, а 35-летняя женщина разыскивается с еще февраля.

Их обоих доставили райотдел для выяснения, сообщили в пресс-службе патрульной полиции города Николаева.