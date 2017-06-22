Как работница николаевского отделения «Ощадбанка» украла со счетов вкладчиков 100 тысяч гривен

Администрация одного из николаевских отделений «Ощадбанка» заявила в полицию на свою работницу, которую заподозрили в краже.

Расследование установило, что 36-летняя кассирша имела полный доступ к информации по счетам вкладчиков. И с 2014 года она подделывала подписи и вносила в официальные документа недостоверные данные. Так, ей удалось перевести на свои счета более 100 тысяч гривен!

В результате своих умышленных действий злоумышленница совершила более 140 эпизодов преступлений. Ей вменяют присвоение чужого имущества, подделку документов , а также несанкционированные действий с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах.

Еще в ходе расследования обвиняемая возместила весь ущерб, однако от уголовной ответственности ее это не избавило. Сейчас ее дело направлено в суд. И за совершенные преступления ей грозит лет лишения свободы, сообщили в Николаевской местной прокуратуре №1.