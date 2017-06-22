В Николаеве на пустыре прохожие нашли боевую гранату Сегодня, 22 июня, в полицию города Николаева сообщили, что на пустыре в Северном валяется граната. Прибывшие на место специалисты сделали вывод, что это ручная осколочная граната «Ф-1». Снаряд изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас полиция выясняет, как граната могла попасть на пустырь, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама