17.06.17 18:232090
В Николаеве на пустыре прохожие нашли боевую гранату
|22.06.17 15:25
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Сегодня, 22 июня, в полицию города Николаева сообщили, что на пустыре в Северном валяется граната.
Сегодня, 22 июня, в полицию города Николаева сообщили, что на пустыре в Северном валяется граната.
Прибывшие на место специалисты сделали вывод, что это ручная осколочная граната «Ф-1».
Снаряд изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас полиция выясняет, как граната могла попасть на пустырь, сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.