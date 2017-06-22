В Луцке изнасиловали 17-летнюю девушку

Злоумышленник отобрали у пострадавшей личные вещи и разбил мобильный телефон.

В Луцке 23-летний парень, ранее имевший проблемы с законом, ограбил и надругался над 17-летней девушкой.

"В ночь на 22 июня поступило сообщение от жительницы ул. Писаревского. Женщина рассказала, что ее дочь встретил 23-летний знакомый, завел в недостроенное помещение, отобрал личные вещи, разбил мобильный телефон", – сообщает патрульная полиция Луцка.

Злоумышленника оперативно разыскали и задержали. Мать с пострадавшей также доставили в полицию. Там девушка сообщила, что этот парень действительно угрожал ей физической расправой и изнасиловал. Делом занимаются следователи.