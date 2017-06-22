Полиция: "В Украине может появиться наркотик в виде газа"

Его могут распылять без ведома граждан.

В Украине торговля наркотиками почти полностью ушла в интернет. Только за последние пару лет, по данным полиции, выявлено 80 видов новых психоактивных веществ, которые до сих пор не внесены в список запрещенных, передает Сегодня.

Главным образом это курительные смеси и аналоги стимуляторов амфетаминового ряда. Основная причина — интернет сводит риск быть пойманным к минимуму. У продавцов есть масса возможностей так или иначе замаскировать свой товар; а значит — избежать ответственности даже в случае поимки будет легче.

РЕКЛАМА В СТИХАХ. Как рассказал нам глава департамента по борьбе с наркопреступностью Андрей Кихтенко, особой популярностью у продавцов опасных веществ пользуются всевозможные интернет-чаты и мессенджеры.

"Адреса этих чатов все чаще можно увидеть на заборах, стенах домов даже в многолюдных местах, — говорит Кихтенко. — Наши сотрудники постоянно отслеживают новые тенденции в сфере незаконного наркооборота. В том числе и поддерживать общение с наркопреступниками в сети. Отмечу, что изобретательности продавцам не занимать, некоторые даже рекламируют свой товар в стихах, используя метафоры".

Кихтенко говорит, что такие продажи позволяют продавцам и покупателям не контактировать друг с другом. "Клиент заказывает товар в чате, оплачивает его и забирает в том месте, где товар оставил закладчик". Но копы рук не опускают. "Например, есть у нас такая практика: если кто-нибудь увидел в городе надпись с рекламой закладок, то фотографирует надпись и присылает фото в Департамент, указывая при этом адрес. Ну а мы устанавливаем сбытчиков",— рассказал нам Кихтенко.

По его словам, есть случаи, когда наркоторговцы задействуют несовершеннолетних. "За то, что так называемый граффитчик сделает в людном месте надпись с рекламой чата, он получит либо 20 грн, либо скидку при покупке закладки", — говорит Кихтенко. Проблему самовольной "рекламы" полицейские обсуждают с местными властями — кое-где уже достигнуты договоренности, и балансодержатели объектов закрашивают опасные надписи.

УСПЕХИ И ОПАСНОСТИ. В МВД рапортуют — только за 5 месяцев этого года копы задержали около 30 групп "продавцов", промышлявших продажами в сети. "В каждую из таких групп входило от 2 до 5 человек. Мы в состоянии с ними бороться и постоянно на связи с иностранными коллегами, если речь идет о торговцах, которые могут пересекать границу", — рассказал нам Кихтенко. Увы, но ассортимент дурмана может скоро снова расшириться. Сейчас копы усиленно мониторят ситуацию на предмет появления в Украине газообразных наркотиков, которые сейчас уже популярны в ночных клубах за рубежом. "При появлении будем принимать меры", — говорят в МВД.