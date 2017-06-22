Фитнес-модель погибла от взрыва баллона со взбитыми сливками

22.06.17 20:28Сколько просмотров этой статьи208Сколько комментариев этой статьи0

По данным издания New York Post, французская фитнес-модель и блогер Ребекка Бургер погибла в результате взрыва баллона со взбитыми сливками.

Родственники погибшей рассказали, что бракованный аппарат взорвался, и 33-летняя модель получила удар в грудь. Ей была оказана медицинская помощь, однако Ребекка Бургер скончалась от остановки сердца.

После этого трагического случая семья модели призвала фанатов не приобретать такие баллоны у французского производителя, так как до сих пор в продаже находятся тысячи таких бракованных устройств.

Отметим, что Ребекка Бургер была очень популярна в соцсетях. Она публиковала свои фотографии в бикини и рассказывала о еде и фитнесе. Также девушка принимала участие в конкурсах фитнеса и красоты в разных странах.

По данным портала 60 Millions de consommateurs, от подобных устройств уже неоднократно страдали люди. Следует уточнить, что речь идет о приборе марки Ard"Time, изготовленном в период с 2009 по 2013 год. Травмоопасные аппараты были сняты с продажи, но некоторые пользуются ими до сих пор.

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