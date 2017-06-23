В Украине резко сокращается производство водки и коньяка

23.06.17 10:05Сколько просмотров этой статьи183Сколько комментариев этой статьи0

Производство водки в мае 2017 года составило 847 тыс. дал, что на 23% больше, чем месяцем ранее

Производство водки с содержанием спирта менее 45,4% в Украине в январе-мае 2017 года сократилось на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 5,5 млн декалитров, производство коньяка и бренди сократилось на 24,9% - до 781 тыс. декалитров, сообщила Государственная служба статистики, передает УНИАН.

Производство водки в мае 2017 года составило 847 тыс. дал, что на 23% больше, чем месяцем ранее, и на 3,1% меньше, чем в мае 2016 года. Производство коньяка и бренди в мае текущего года составило 128 тыс. дал, что на 22,4% уступает показателю апреля текущего года, но на 15,1% превышает показатель за май 2016 года.

Также сообщается, что объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-мае увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,36 млн дал. В мае текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 545 тыс. дал, что на 5,8% меньше, чем в прошлом месяце, и на 1,8% больше, чем в мае 2016 года.

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