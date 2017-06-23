На Николаевщине полицейские уничтожили около 900 кустов мака, которые женщина выращивала для создания «аксессуаров».

За такой «творческий бизнес» жители Очаковского района грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Очаковский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение от граждан о том, что жительница одного из сел района на своем приусадебном участке выращивает наркозелье.

В ходе проверки информация нашла свое подтверждение, а, получив разрешение суда на обыск, правоохранители, под процессуальным руководством местной прокуратуры, отправились в домовладения женщины.

На приусадебном участке 50-летней местной жительницы полицейские обнаружили почти 900 кустов мака, за которыми хозяйка бережно ухаживала, а также 46 конопли, которые росли рядом.

Владелица наркосодержащих растений уверяла полицейских, выращивает мак исключительно для бизнеса. Из объяснений женщины, именно из мака она производит венки и продает гражданам, говаривала, это ее единственным заработком, а откуда на огороде взялась конопля, даже и не думала.

Изъятое направлено на исследование в Николаевский НИЭКЦ МВД Украины.

Следственным отделением начато уголовное производство, предварительно, по признакам ч.1 ст.310 УК Украины «Незаконный посев или выращивание снотворного мака или конопли», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Ожидается результатов экспертиз.

Полиция Николаевщины обращается к гражданам: если вы владеете информацией по фактам выращивания наркосодержащих растений, сообщайте в дежурную часть территориальных отделов и отделений полиции или в Управление противодействия наркопреступности ГУНП в Николаевской области по телефону: (0512) 53-12-23. Конфиденциальность гарантируется.