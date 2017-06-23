Жахливе ДТП трапилось неподалік села Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.

Водій автомобіля Peugeot влетів у відбійник, від чого машину прошило наскрізь, в результаті чого водій та двоє пасажирів загинули на місці, пише Кіцмань.Інфо.

Ще один чоловік поранений та госпіталізована маленька дівчинка п’яти-шести років, її стан невідомий.