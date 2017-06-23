17.06.17 18:232090
Жахливе ДТП трапилось неподалік села Мамаївці
|23.06.17 09:31
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Жахливе ДТП трапилось неподалік села Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.
Жахливе ДТП трапилось неподалік села Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області.
Водій автомобіля Peugeot влетів у відбійник, від чого машину прошило наскрізь, в результаті чого водій та двоє пасажирів загинули на місці, пише Кіцмань.Інфо.
Ще один чоловік поранений та госпіталізована маленька дівчинка п’яти-шести років, її стан невідомий.