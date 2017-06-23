В Николаеве нашли трех девочек, которые "заигрались" до глубокой ночи

23.06.17 12:26Сколько просмотров этой статьи187Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, около 3 часов ночи на остановке общественного транспорта по проспекту Мира, патрульные заметили трех девочек.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаева.

Увидев инспекторов они обратились в бегство. Догнали их блюстители порядка во дворах многоэтажек на улице Скульптура Измалкова.

Во время установления их личностей оказалось, что двое из них - 12-летняя и 6-летняя сестры разыскиваются Центральным отделом полиции. Вечером они не пришли домой, поэтому родители обратились с заявлением об их исчезновении.

В дальнейшем выяснилось, что третья 13-летняя девочка является одноклассницей старшей из сестер и она пригласила их поиграть.

Двух сестер патрульные доставили в отдел полиции, куда вызвали скорую, ведь младшая из них когда бегала, по ее словам падала, поэтому имела ссадины на руках.

Там детей уже ждали родители. В свою очередь 13-летнюю девочку патрульные также передали родителям в Ингульском районе.

Похожие новости

05.06.17 20:15У юных николаевских саблистов три «золота» на этапе Детской лиги в Киеве

17.05.17 10:07Николаевцы в шоке от сумм в платежках за "апрельское" отопление

16.05.17 13:27В Николаеве на Потемкинской столкнулись минивэн и легковая машина

15.05.17 16:45Подозрительный фургон с николаевскими номерами следил за Минфином

07.04.17 12:46Скільки в Миколаєві народилося малюків

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 01.07.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Николаевщина примет масштабный этнический фестиваль «FEST MRII»

17:39Украинцы стремительно нарастили долг за коммуналку, — Госстат

17:23Авдіївка знову без води через обстріли

16:51Локальные очистные станции планируют установить на Кинбурнской косе

16:39За тиждень на «гарячу лінію» Олексія Савченка надійшло 212 дзвінків. Основна тема — комуналка

16:17Украина вошла в тройку мировых лидеров с крупнейшей теневой экономикой

15:53В Украине вступила в силу отмена госрегулирования цен на продукты

15:39Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідували

15:12Нидерланды будут следить за уровнем свободы СМИ в Украине

14:48Благоприятные дни для окраски и стрижки волос на июль 2017: календарь

14:33Клімкін назвав умови проведення саміту "нормандської четвірки" на рівні глав держав

14:16В Николаеве простились с павшим военнослужащим одесской мехбригады

13:47Жители Очакова выступили против размещения свалки опасных отходов в городе

13:27Николаевцы подарили городу-побратиму к юбилею икону Святого Николая

13:00Из-за ДТП на трассе «Ульяновка — Николаев» перекрыто движение: один человек погиб, двое получили травмы

12:50Оля Полякова призналась мужу в любви и показала редкое совместное фото

12:40ТОП-5 продуктов, которые избавляют от прыщей

12:30Здание на Николаевщине декоммунизировали "на скорую руку"

12:20ГПУ перезагрузила еще одно дело против Януковича и членов его банды

12:10С сегодняшнего дня налоговая начинает блокировать рисковые накладные НДС

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

17.06.17 18:232090

12 бывших безработных Николаевщины стали полицейскими

17.06.17 18:462290

Полицейские и копатели янтаря устроили перестрелку под Ровно

17.06.17 18:592140

ДТП в Николаеве: грузовик врезался в «Ниву»

17.06.17 19:032280

В Техасе поймали гигантскую лягушку

Самые читаемые

18.06.17 14:119110

День медицинского работника: история и традиции

18.06.17 17:275420

Польза и вред шелковицы для здоровья

20.06.17 11:295400

Глава Нацгвардии: Оккупацию Крыма готовили 10 лет

24.06.17 20:204740

По волнам воспоминаний…

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама