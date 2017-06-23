В Николаеве нашли трех девочек, которые "заигрались" до глубокой ночи

Сегодня, около 3 часов ночи на остановке общественного транспорта по проспекту Мира, патрульные заметили трех девочек.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаева.

Увидев инспекторов они обратились в бегство. Догнали их блюстители порядка во дворах многоэтажек на улице Скульптура Измалкова.

Во время установления их личностей оказалось, что двое из них - 12-летняя и 6-летняя сестры разыскиваются Центральным отделом полиции. Вечером они не пришли домой, поэтому родители обратились с заявлением об их исчезновении.

В дальнейшем выяснилось, что третья 13-летняя девочка является одноклассницей старшей из сестер и она пригласила их поиграть.

Двух сестер патрульные доставили в отдел полиции, куда вызвали скорую, ведь младшая из них когда бегала, по ее словам падала, поэтому имела ссадины на руках.

Там детей уже ждали родители. В свою очередь 13-летнюю девочку патрульные также передали родителям в Ингульском районе.