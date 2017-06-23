17.06.17 18:232090
В Николаеве бывшие зэки устроили драку в баре
|23.06.17 12:49
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В полицию города Николаева сообщили о драке в баре на улице Новосельской.
В полицию города Николаева сообщили о драке в баре на улице Новосельской.
Оказалось, что трое посетителей избили двух парней, выпивавших за соседним столиком.
Мало того, они забрали у одного из них мобильный телефон.
Оперативно прибывшие полицейские задержали хулиганов 24, 27 и 30 лет. Выяснилось, что у двоих из них уже были судимы.
Начато уголовное дело по статье «Грабеж». Для рецидивистов суд избрал мерой пресечения содержание под стражей, а для их товарища – домашний арест.
А следствие проверяет причастность этих мужчин к аналогичным преступлениям, сообщили в Заводском отделе полиции города Николаева.