В Николаеве бывшие зэки устроили драку в баре

В полицию города Николаева сообщили о драке в баре на улице Новосельской.

Оказалось, что трое посетителей избили двух парней, выпивавших за соседним столиком.

Мало того, они забрали у одного из них мобильный телефон.

Оперативно прибывшие полицейские задержали хулиганов 24, 27 и 30 лет. Выяснилось, что у двоих из них уже были судимы.

Начато уголовное дело по статье «Грабеж». Для рецидивистов суд избрал мерой пресечения содержание под стражей, а для их товарища – домашний арест.

А следствие проверяет причастность этих мужчин к аналогичным преступлениям, сообщили в Заводском отделе полиции города Николаева.